«Mamma mia, sono immagini impressionanti!», esclama Dario Argento guardando gli storni stecchiti sull'asfalto. Un'autentica scena horror. E se a rimanerne colpito è l'ottantenne maestro del brivido, il regista che per mezzo secolo ha terrorizzato il mondo intero con film di paura e di culto come L'uccello dalle piume di cristallo, Profondo rosso, Suspiria, c'è da riflettere sulla macabra sorpresa che il primo dell'anno ha accolto i romani.

Che effetto le fa sapere che i botti hanno spaventato gli uccelli al punto di mandarli a schiantarsi contro muri?

«Un effetto bruttissimo. Gli storni disturbano noi romani perché riempiono le strade di guano, tant'è che per ripararsi molti di noi ormai devono aprire l'ombrello. Ma sono esseri viventi e meritano rispetto».

Quel tappeto di uccelli morti è un segno dei tempi apocalittici che stiamo vivendo?

«Non credo proprio. Il Covid non è un'espressione dell'apocalisse ma un maledetto virus che sta decimando la popolazione mondiale. Non nasconde nessun significato misterioso, religioso o esoterico. Io mi domanderei piuttosto come mai gli storni siano rimasti uccisi solo quest'anno in cui non c'era gente in giro e perciò si sono sparati meno botti che nel passato».

Gloria Satta

