CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DANNO ERARIALEVENEZIA Si avvicina la data del processo per danno erariale a carico dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati.La Procura regionale della Corte dei conti ha avviato le procedure per notificare la citazione al manager che, a seguito dello scandalo Mose, si è trasferito in California, nella villa di proprietà della moglie, a La Jolla, paesino sull'oceano a due passi da San Diego. A carico di Mazzacurati è già stato emesso lo scorso anno un provvedimento di sequestro fino ad un ammontare di oltre 21...