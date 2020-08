Con il trend in crescendo dei contagi in rialzo e i rischi legati all'assembramento, mette in guardia Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, «aprire le discoteche non era certo una delle decisioni nell'ordine delle priorità».

Quanto pensa che inciderà ora il contagio dei giovani nella diffusione del Sar Cov 2?

«I giovani sono coinvolti perché sono esposti o si espongono. Ma il vero pericolo è che l'infezione torni a dilagare interessando anche le persone più anziane e a maggior rischio di poter sviluppare una malattia grave. Ricordiamo che esistono persone che non si sa per quale motivo hanno la capacità di fare i superdiffusori del virus e la modalità è proprio quella che trova in un ambiente chiuso e superaffollato il luogo ideale per potersi verificare».

Una leggerezza che potrebbe costare caro, insomma?

«Trovo per nulla opportuno che in un contesto come questo si investa tempo, fatica e risorse nel controllare le persone che tornano dall'estero e si aprano invece le discoteche, o comunque attività di qualsiasi tipo che prevedano assembramento di numerose persone in luoghi prevalentemente chiusi per tempi significativi, ossia per diverse ore. Questa mi sembra l'ultima cosa da fare».

Il numero dei contagi non è per nulla tranquillizzante.

«Si sarebbe auspicato che in questo periodo fossero più bassi. Sono molto preoccupato: abbiamo focolai diffusi, persone che tornano dall'estero contagiati, e poi una serie di segnali che ci dicono che la situazione non è perfettamente sotto controllo».

Cosa bisogna fare?

«Serve la capacità di identificare precocemente i nuovi focolai e i nuovi casi, e poi non bisogna permettere che il virus possa circolare in una certa area geografica per un certo numero di giorni senza controllo, perché allora ci troveremmo di nuovo a dover chiudere un pezzo di Paese o anche di più. Rischiamo di dover fare come in Francia e in Spagna».

Sulla salute però spesso prevalgono scelte economiche.

«Da sempre, purtroppo, le scelte dei governanti sono state condizionate da pressioni, che hanno un costo politico ed economico. Ma i costi successivi, se non fai le cose come vanno fatte, potrebbero essere assai peggiori».

Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA