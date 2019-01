Danimarca, sei morti nello scontro fra treni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEROMA Almeno sei persone hanno perso la vita e sedici sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto ieri sul ponte Storebaelt, a Copenaghen, in Danimarca. Lo scontro, verificatosi intorno alle 7.30, ha coinvolto due convogli che viaggiavano in direzioni opposte lungo il viadotto: un treno passeggeri con a bordo 134 persone diretto verso la capitale e un treno merci atteso a Odense. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale l'incidente sarebbe stato causato da un «oggetto non identificato» probabilmente...