«Dallo spazio alla politica per la ricerca e l'ambiente»

La proposta di Nicola Zingaretti l'ha raggiunto in un motel del Colorado, durante una tempesta di neve. «Mi trovavo a Denver per una conferenza internazionale sullo spazio racconta Roberto Battiston ed ero bloccato a causa della cancellazione di due aerei. Mi è stato detto che avevo un paio d'ore di tempo per decidere se candidarmi. Ho accettato, perché penso di poter mettere la mia competenza di scienziato al servizio dell'Italia in Europa». Il 62enne trentino, ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana e prossimo a entrare (il 25...