Il sindacato autonomo dei lavoratori Solidarietà (in polacco Solidarno) venne fondato in Polonia nel settembre del 1980. L'idea maturò sull'onda dello sciopero ad oltranza nei cantieri navali Lenin di Danzica, proclamato il 15 agosto di quell'anno, contro il licenziamento dell'operaia Anna Walentynowicz. Dopo 14 giorni di protesta, guidata dall'elettricista Lech Wasa (in foto), venne firmato un accordo in 21 punti che prevedeva la riassunzione della lavoratrice e appunto la libertà di costituire un'organizzazione sindacale libera. La sigla agì inizialmente in forma sotterranea, ma presto si impose come movimento di massa (nel 1981 contava già 9 milioni di iscritti) e luogo di incontro delle opposizioni di matrice cattolica e anticomunista al governo centrale. Fondamentale per la sua crescita fu il sostegno arrivato anche dall'Italia e in particolare dal Veneto. La sua fondazione costituì un evento fondamentale nella storia non solo polacca, ma dell'intero blocco sovietico, fino al suo sgretolamento. Nel 1989 Solidarno venne riconosciuto ufficialmente e poté partecipare alle elezioni parlamentari, riscuotendo una schiacciante vittoria. L'anno dopo Wasa, premio Nobel per la pace nel 1983, divenne presidente della Repubblica e si dimise dalla guida del movimento, diventato nel tempo uno dei tanti sindacati della Polonia.

