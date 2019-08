Dalle uscenti M5S alle aspiranti dem il nodo quote rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il problema sono le donne. Nel Pd, nella tempesta della spericolata trattativa con il Movimento 5 Stelle, si stanno accorgendo che non sarà semplice garantire la presenza rosa nella squadra dei ministri, perché nel partito i posti chiave sono in buona parte al maschile. Sicché non sorprende che nelle chat delle donne del Pd stiano girando messaggi di stupore (la parola giusta sarebbe irritazione, ma si preferisce lasciare trapelare una versione edulcorata). Tra i pentastellati si registra invece un altro fenomeno: le donne che...