ROMA Sono nove gli assi tematici e gli obiettivi fissati nel Piano di rinascita che il governo illustrerà a partire da domani alle parti sociali. Il primo, ritenuto probabilmente quello più strategico, riguarda «la digitalizzazione e l'innovazione». Un asse del quale fanno parte l'infrastrutturazione a banda larga dell'intero territorio nazionale. Il secondo asse è la «realizzazione di infrastrutture più sicure ed efficienti», con il completamento della rete ad Alta velocità e la sua connessione con quella regionale, da un lato, e con i corridoi europei dall'altro. Poi c'è il capitolo degli investimenti per la transizione energetica e per la green economy («Un Paese più verde e sostenibile»), con la fine programmata del carbone e la riduzione delle emissioni nei centri urbani. C'è poi la valorizzazione e il rafforzamento del turismo, dell'arte e della cultura «patrimoni distintivi del nostro Paese nel mondo», con la riorganizzazione dei musei e dei siti archeologici. Il capitolo su «l'efficientamento della Pubblica amministrazione e il rafforzamento della sua capacità di interazione con i cittadini e le imprese» ne ha parlato direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso di ieri di apertura degli Stati generali di villa Doria Pamphilj. Un capitolo a parte è destinato agli «investimenti in ricerca e formazione», con l'obiettivo di elevare gli standard formativi. Nel piano c'è anche la riforma della giustizia, ribattezzata «razionalizzazione dell'ordinamento giuridico». Del resto la lentezza dei processi soprattutto quelli civili, è considerato uno dei principali ostacoli agli investimenti nel Paese. Ed infine, non poteva mancare un capitolo su «equità sociale e inclusione». Qui la discussione sarà ampia e dovrà necessariamente riguardare anche il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, il cui funzionamento non è stato ottimale durante la crisi. Così come tra gli obiettivi sarà posto quello di aumentare la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro, due delle categorie che maggiormente hanno risentito del lockdown dovuto al coronavirus.

