Dalle follie sui cornicioni a Padova ai selfie sui binari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Rischiare la vita per stupire amici e followers con foto e video al limite, tra le vertigini del vuoto e il brivido della velocità folle, vicinissimi a dirupi o in cima a grattacieli è diventata purtroppo una moda tra i giovanissimi. Il caso del 15enne che ha perso la vita per un selfie a Sesto San Giovanni è solo l'ultimo di una serie tragica. Accade ad esempio che in una sera d'estate un adolescente si sdrai sulla strada per filmare con il cellulare l'amico del cuore che passa con lo scooter, ma che questi lo investa. È accaduto a...