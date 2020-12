Dalle 23 del 31 dicembre 2020 i cittadini europei non avranno più il diritto di lavorare, studiare, creare un'impresa o vivere nel Regno Unito, a meno che non abbiano già maturato il diritto a rimanere con il «settled status». Chi vuole trasferirsi avrà bisogno di un permesso di lavoro e seguirà la stessa procedura dei cittadini del resto del mondo: un sistema a punti «flessibile», con un «percorso privilegiato» per chi lavora nella sanità, pensato per attrarre lavoratori qualificati e dissuadere gli altri. Con la possibilità, qualora un determinato settore dell'economia lo richiedesse, di allentare le maglie per far arrivare anche personale non qualificato.

Sarà favorito chi parla bene l'inglese, chi ha un'offerta da un datore di lavoro riconosciuto, chi guadagna almeno 25.600 sterline, ossia 28.350 euro all'anno e chi lavora in settori chiave come l'ingegneria, mentre le porte saranno sbarrate a chi ha più di un precedente penale anche solo per scippo, furto o taccheggio - e a chiunque abbia avuto condanne superiori a un anno o sia stato classificato come socialmente pericoloso. Non ci sarà più riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e bisognerà fare domanda per vedersele riconosciute, anche se nell'accordo c'è una cornice per agevolare la procedura.

C. Mar.

