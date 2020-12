LE POLEMICHE

ROMA «I diritti umani non sono negoziabili con petrolio, armi e soldi. E questo ce lo dimostra la famiglia Regeni. Vorremo la stessa fermezza e abnegazione da parte di chi ci governa, affinché dimostrasse che la giustizia non è barattabile. Questo è un punto di partenza, ci sono voluti cinque anni». L'attacco è di Alessandra Ballarin, legale della famiglia Regeni. Che poi chiede anche il richiamo dell'ambasciatore italiano al Cairo, cosa avvenuta all'indomani del delitto ma superata circa due anni fa con il ritorno in Egitto di Giampaolo Cantini. «È stata data priorità alla normalizzazione dei rapporti tra Italia ed Egitto per sviluppare i reciproci interessi in campo economico, finanziario, militare e nel turismo», attaccano Claudio e Paola Regeni, che ora chiedono alla Commissione di inchiesta parlamentare di fare luce «sulle zone grigie in Italia, su cosa successe nei Palazzi» in quei fatidici nove giorni di quasi cinque anni fa e nelle fasi successive.

LE INDAGINI

Bisogna andare avanti e indagare su tutto: i Regeni sono consapevoli che la loro «è diventata una lotta di civiltà per i diritti umani. È come se agisse Giulio, diventato uno specchio che riverbera in tutto il mondo come vengono violati i diritti umani in Egitto ogni giorno». Poi i Regeni chiamano in causa direttamente il premier Conte e il ministro degli Esteri, Di Maio: cosa stanno facendo veramente per la verità su Giulio?

Quando parlano di armi, i genitori del ricercatore ucciso si riferiscono soprattutto alle due fregate vendute ad al Sisi (ricevuto mercoledì da Macron con tutti gli onori): un affare miliardario sul quale non tutti, anche nella maggioranza, erano allineati. Ma l'operazione, alla fine, si è fatta lo stesso.

