MALTEMPO

VENEZIA «A giugno arriveranno altri fondi a favore del Veneto e di Venezia a ristoro dei danni subiti a causa dell'ondata di maltempo del novembre scorso, l'Europa è pronta a stanziare altri 70-80 milioni. Questi contributi - annuncia il sottosegretario alla presidenza del consiglio Andrea Martella - si sommano a quelli già erogati dal Governo, in totale più di 160 milioni, e già assegnati al Comune di Venezia e a quelli della Gronda lagunare tramite anche la Protezione Civile».

«L'eurodeputata Elisabetta Gualmini, membro della Commissione bilancio al Parlamento europeo, mi ha anticipato la proposta della Commissione europea di stanziare 279 milioni di euro per indennizzare i cittadini e le imprese di Italia, Portogallo, Spagna e Austria, colpiti dai disastri naturali del 2019, attraverso il Fondo europeo di solidarietà - spiega Martella -. Il 75% di queste risorse, pari a 211,7 milioni, sono proposte per l'Italia, almeno un terzo dovrebbero arrivare al Veneto e a Venezia. È una buona notizia. L'Europa fa la sua parte sulla base di un'iniziativa presa dal governo italiano, la dimostrazione che l'attenzione la nostra regione, anche in questo momento segnato dall'emergenza del coronavirus, non è mai venuta meno».

Martella anticipa che «la commissione bilancio voterà il 27 maggio e la plenaria del Parlamento europeo è prevista a giugno. I soldi poi verranno attribuiti al governo italiano e resi immediatamente disponibili - osserva Martella -. Confidiamo ora che anche chi avrà la responsabilità della ricostruzione sia all'altezza della sfida».

EMERGENZA COVID

Martella conosce bene le difficoltà che stanno vivendo oggi i veneziani e i veneti sia sul versante sanitario che su quello economico. «Uno dei settori più colpiti è sicuramente quello turistico, già provato dal maltempo del 2019 - afferma il sottosegretario -. Il governo sta studiando interventi consistenti per il settore nel decreto che verrà approvato alla fine di questa settimana. Ci sarà un bonus vacanze per le famiglie da spendere nelle strutture ricettive italiane, il sostegno al reddito per i lavoratori stagionali, un ristoro per gli affitti e bollette pagati dalle imprese, quindi anche di quelle turistiche, in questi mesi di stop. E finanziamenti a fondo perduto per le imprese che abbiano subito pesanti cali di fatturato a causa della pandemia».

Maurizio Crema

