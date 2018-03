Dalla sostanza usata alla scelta dei tempi l'ipotesi del complotto per colpire Putin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMOSCA Senza voler fare gli avvocati di qualcuno sono tanti i punti oscuri nella vicenda dell'avvelenamento dell'ex agente del Gru, il servizio segreto militare russo. Il primo riguarda certamente la tempistica. Il 2018 è un anno terribilmente importante per la Russia e per il rilancio della sua immagine a livello planetario. Domenica 18 marzo, quarto anniversario della riunione della Crimea alla madrepatria, si terranno le presidenziali, che, a meno di clamorose sorprese, confermeranno Vladimir Putin al Cremlino per un altro mandato....