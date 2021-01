IL FOCUS

ROMA Basta un piccolo spiraglio, la possibilità per i locali di lavorare in presenza ed ecco che il popolo dei cocktail è tornato a scatenarsi. Folla un po' ovunque nei luoghi della movida, feste, ma anche risse. Assembramenti e ritrovi abusivi si sono verificati in varie città italiane nel primo weekend post-festività natalizie. Dal Nord al Sud, le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sgomberare strade e piazze e per multare i tanti che hanno violato le regole. Ma chiuso uno spazio, gli affezionati degli aperitivi ne hanno trovato subito un altro.

In un chiosco-bar a Cagliari circa 50 ragazzi si sono fermati per ascoltare musica dal vivo, bevendo e ballando. Tutti assembrati e alcuni senza mascherina. Alla vista della Polizia hanno tentato di allontanarsi, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne una ventina, poi sanzionati. Stessa sorte è toccata al dj e al titolare del chiosco, per cui è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

A Gallarate è andata anche peggio: si è scatenata una maxi rissa tra due gruppi di giovanissimi rivali del varesotto. Almeno un centinaio i ragazzini presenti, alcuni dei quali armati di bastoni e catene. Un 14enne è rimasto ferito alla testa, ma non è grave. Stando ad alcune testimonianze, sembra che nelle scuole il messaggio di invito circolasse già dalla mattina.

TROPPO RUMORE

A Milano, invece, 18 ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per disturbo del riposo e multati per non aver rispettato le norme anti Covid partecipando a una festa in un albergo nel centro di Milano, o meglio in un ApartHotel. Si tratta di ragazzi fra i 15 e i 23 anni, di cui 4 minorenni. Musica e balli l'altra sera anche a Porta dei Borghi nel centro storico di Lucca, dove si sono radunati almeno un centinaio di giovani davanti ai locali che in quel momento fornivano il servizio di asporto. A un certo punto sono arrivati due ragazzi in bicicletta muniti di casse musicali ed è partita una festa spontanea, con balli scatenati. Bicchiere in mano, e quasi sempre niente mascherina. Sarebbero stati gli stessi gestori dei locali a chiamare le forze dell'ordine per far sciogliere l'assembramento. «Un comportamento inqualificabile - ha dichiarato il sindaco della città, Alessandro Tambellini -: queste immagini, che rimbalzano sui social e sulle chat di chiunque, portando Lucca alla ribalta per una cosa vergognosa, denotano una mancanza totale di rispetto. Abbonda la stupidità».

Ma l'elenco non finisce qui. Basta scorrere i social per trovare ovunque foto e video di serate con decine di persone assembrate, la maggior parte senza mascherina a bere e ballare in strada o nelle piazze davanti ai locali chiusi al pubblico, che servono bevande in asporto. Scene simili a quelle di Gallarate, Lucca, Milano, Cagliari, si sono ripetute anche a Catania, dove centinaia di giovani hanno passato la serata a bere in strada e senza alcun dispositivo di protezione. E questo nella città del presidente della Regione Nello Musumeci che ha chiesto al ministro Speranza, di istituire la zona arancione in Sicilia per l'impennata consistente dei contagi degli ultimi giorni. Nessun intervento né multe da parte delle forze dell'ordine.

«LOCALI DA CHIUDERE»

Anche a Livorno, il sindaco Luca Salvetti minaccia di chiudere i locali. Centinaia di livornesi, infatti, hanno consumato l'aperitivo senza preoccuparsi delle più elementari norme anti contagio, assembrandosi nella zona di via Cambini, dove ci sono diversi locali. «Comportamenti sconsiderati - li ha definiti il primo cittadino - Proveremo a gestire l'afflusso e a non far stazionare le persone, dopodiché la questione se non si risolve, dovrà essere risolta in un altro modo. E cioè, come mi è stato ripetuto da questura e prefettura, con la chiusura dei locali e della zona, con la conseguenza che dentro a questa operazione ci finiranno anche altre realtà commerciali che lavorano in maniera tranquilla e che devono poter continuare a lavorare».

