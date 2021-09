Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «C'è una coalizione con le sue divergenze, ma non ne vedo la fine. Non vedo alcun disastro all'orizzonte. Il governo va avanti». Mario Draghi sdrammatizza, con il Pnrr da portare avanti e la rinascita del Paese da realizzare, il premier tira dritto. Non si fa trascinare nella zuffa innescata da Matteo Salvini con il no della Lega contro il Green pass in Parlamento.Draghi, insomma, non insegue le bizze di Salvini. E...