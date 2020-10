Dalla gestione della polizia all'economia, dal Covid all'ambiente. Trump e Biden hanno idee diverse un po' su tutto. E nel dibattito tv della scorsa notte, definito dagli osservatori come una rissa e come uno dei peggiori faccia a faccia della storia, tutto questo è venuto fuori. Tra un «Chiudi la bocca, pagliaccio», e un «Non capisci assolutamente niente», Biden ha messo a tacere le polemiche sulle divisioni interne tra i progressisti: «Il partito democratico sono io», e ha affermato l'autorità che la vittoria delle primarie gli ha conferito nel definire gli obiettivi che intende perseguire, se eletto. Si propone come un conciliatore delle profonde ferite che dividono oggi il paese, nella tradizione dell'ala centrista del partito progressista, anche se sa che l'anima innovatrice a sinistra è forte, e con ogni probabilità si rafforzerà ancora di più con il voto del prossimo mese. Trump continua ad accusare un certo ritardo nello scolpire un programma elettorale per il prossimo quadriennio, impegnato com'è a difendere l'operato del primo mandato, specie di fronte al fallimento nell'affrontare l'emergenza dell'epidemia. Quando espone i suoi piani, mostra una sterzata brusca in direzione della parte più estremista del suo elettorale, quella che grida: Low and Order dalle piazze, e che chiede un controllo ermetico del sistema giudiziario degli Stati Uniti. Alla fine, secondo gli esperti, Biden avrebbe vinto ai punti. Ma appare chiaro che il distacco tra i due non è così ampio come raccontano i sondaggi. E che Donald parte tutt'altro che sconfitto nella sfida di novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA