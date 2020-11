IL FOCUS

ROMA La Campania per due giorni di seguito segna un numero di nuovi casi giornalieri attorno a 4.000; ogni cinque tamponi trova un positivo e ora ha già 174 pazienti in terapia intensiva, secondo Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari) il tasso di riempimento è al 44 per cento. Nel report della Cabina di regia del Ministero della Salute che valuta i 21 indicatori sulla cui base si decide quali Regioni chiudere, si legge a proposito della Campania: «Forte aumento dei flussi. E' stato rilevato un forte ritardo di notifica dei casi che potrebbe rendere la valutazione meno affidabili». Eppure, nonostante questo scenario preoccupante, la Campania è nella fascia gialla, quella con un minore livello di rischio. Si salva perché l'Rt (l'indice di trasmissione del contagio) è basso, 1,29. Problema: è una fotografia vecchia, visto che è riferita al periodo 19-25 ottobre. Questo esempio racconta come il sistema di valutazione, basato sui 21 indicatori, che va avanti da 25 settimane e che era stato accettato dalle Regioni (nella Cabina di regia vi sono anche loro rappresentanti) risulti a tratti poco comprensibile. Il governo, per la verità, non è stato efficace (eufemismo) nello spiegare il meccanismo. Inoltre, tra oggi e domani la Cabina di regia dovrà aggiornare i dati e in base all'algoritmo rivedere la classificazione delle Regioni. Resta da capire perché, invece di affidarsi a una valutazione vecchia (quella di sette giorni fa) non si sia attesa semplicemente quella di oggi. La Campania, con l'aggiornamento dei numeri, rischia di finire nella fascia superiore di rischio, l'arancione, e modificare dopo due giorni il quadro, giustificherebbe il disorientamento dei cittadini. Altre aree sotto osservazione sono la Liguria, per la quale il report denuncia «incompletezza dei dati», o la Provincia autonoma di Bolzano, che ieri ha avuto un boom di contagi. Entrambe oggi sono nella fascia gialla. Eppure, la Valle d'Aosta è stata posizionata nella fascia rossa, la più severa, perché per tre settimane non ha inviato dati completi.

MECCANISMO

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, in cui il dirigente Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Bursaferro, hanno parlato del meccanismo dei 21 indicatori, è stato ricordato che l'Rt è solo un tassello del puzzle per giudicare l'andamento dell'epidemia in una singola regione e l'eventuale collocazione in una fascia ad alto rischio. Rezza: «Si lavora su indicatori come l'incidenza dei casi, l'indice di trasmissibilità Rt, l'occupazione dei posti letto: se c'è ad esempio una Regione con apparentemente pochi casi ma che ha un'alta occupazione delle terapie intensive, quella è in sofferenza Sono dati che vanno letti nella loro interezza. Fanno riferimento a incidenza, Rt e resilienza. A proposito della la collocazione della Calabria in zona rossa: anche se non si è dinanzi ad un numero eccessivo di casi, un Rt elevato in un'area geografica anticipa l'aumento successivo; se in più in una regione c'è sofferenza del sistema e non si tracciano i contatti, pur non essendoci incidenza elevata, quell'area è a rischio. In Campania ci sono sì tanti casi, ma l'Rt sta diminuendo, è a 1,29». Ma perché molte regioni stanno inviando dati in ritardo? Brusaferro: «Escluderei il dolo. C'è stato un grande aumento dei casi nelle ultime settimane con una rapida crescita e questo mette in difficoltà il sistema». Ma come cambierà il posizionamento delle Regioni nelle tre fasce? Il passaggio da una a basso rischio ad una ad alto rischio può essere veloce, il percorso opposto è lento. Per capirci: se nel report settimanale si scopre che la Regione X ha molti indicatori allarmanti scatta lo spostamento in fascia rossa e dunque il lockdown. Al contrario, per superare la fase delle chiusure una Regione dovrà migliorare tutti i dati per due settimane e poi si valuterà se il lockdown potrà terminare. Ieri il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha avvertito: «Registriamo un crescente affollamento nei reparti ospedalieri e non significativamente delle terapie intensive. Continuiamo a registrare una pressione difficile da gestire dei nostri pronto soccorso. I posti in terapia intensiva arriveranno a 11.307».

