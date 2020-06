IL FOCUS

ROMA La decisione funesta di riaprire il pronto soccorso di Alzano Lombardo, a poche ore dal passaggio di due pazienti positivi a Covid-19. I ritardi nell'esecuzione dei tamponi, i medici di famiglia segnalavano persone con i sintomi, prigioniere a casa, ma per settimane gli esami non venivano eseguiti. Una totale assenza del tracciamento dei contatti dei positivi. Il calvario delle Rsa, le residenze degli anziani dove, nei giorni peggiori, la Regione ha chiesto spazio per i pazienti Covid-19, con una decisione disperata che certo non ha aiutato ad arginare l'epidemia. La mancanza di dispositivi di protezione sia per chi lavorava in prima linea in ospedale, sia per i medici di base. Il fallimento della sanità lombarda di fronte allo tsunami di Covid-19, dopo che il 20 febbraio fu scoperto e ricoverato il paziente 1 di Codogno, è un insieme di criticità che hanno mostrato, nell'emergenza, la fragilità di quello che veniva considerato il sistema sanitario migliore in Italia. Ha pagato alcune scelte strategiche storiche del passato, un po' come una Ferrari che quando c'è da affrontare una strada in salita e malandata si rivela assai meno utile di una Panda 4x4. E se è vero che i numeri dell'epidemia che ha travolto la Lombardia avrebbero messo a dura prova anche altri sistemi sanitari, fa però riflettere l'immagine di due regioni confinanti che come la Lombardia hanno trovato i primi positivi e i primi morti a febbraio ma che hanno risposto meglio - Emilia-Romagna e Veneto. In Emilia-Romagna le zone rosse, o comunque le limitazioni anti epidemia, sono state decise in autonomia, come a Medicina e a Rimini; in Veneto sin da subito hanno fatto partire una campagna a tappeto di tamponi. La Lombardia, dicono gli esperti, paga il fatto di avere puntato, nei decenni scorsi, sulla sanità privata, con eccellenze che certo funzionano, ma che poi hanno portato a un abbandono del territorio. Non c'era una presenza reale e incisiva dei sistemi di prevenzione e di assistenza fuori dagli ospedali. Poco territorio, troppi ospedali, è la sintesi che fanno molti esperti di sanità nel descrivere le difficoltà della Lombardia. E poi il caos nella gestione dei dati, vicende come quelle del Trivulzio, ma anche della mancata zona rossa in provincia di Bergamo su cui ora sta indagando la Procura.

