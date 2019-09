«Dall'Iran attacco ai pozzi» Allarme prezzo del greggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFLITTONEW YORK Dopo le fiamme negli impianti di lavorazione del petrolio in Arabia Saudita attaccati dai droni degli Houthi, i mercati tremano per la riapertura delle trattative sul prezzo del greggio questa mattina a Londra. L'attacco missilistico ad Abqaiq e Khurais è una sfida all'intera economia mondiale, e per questo rivela tutta la complessità della crisi in atto. Washington continua a puntare il dito accusatore contro l'Iran, che secondo il segretario di Stato Mike Pompeo sarebbe il mandante della missione, anche se nessuna...