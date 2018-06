Dall'impeachment alla festa ora M5S ricuce con il Colle Il capo dell'esecutivo assente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROMA Doveva essere la piazza della rivolta - con tanto di nome evocativo: Bocca della verità - da dove partire per la presa della «Bastiglia», il Quirinale, con il tricolore in mano e magari anche tra i denti. Doveva essere il palco della messa in mora, via impeachment, del presidente della Repubblica. Invece, no. Tutto è cambiato, e «adesso lo Stato siamo noi», dice Luigi Di Maio, con grisaglia da super ministro-vicepremier. E Sergio Mattarella non è più l'uomo del Colle che ha detto no facendo saltare il banco e i sogni....