Dall'auto sporca alla rissa con la compagna così Johnson si complica la scalata al partito

IL CASOROMA «Stammi lontano». E ancora: «Vai via da casa mia», con tanto di rumore di piatti in frantumi. «Non ti preoccupi di niente semplicemente perché sei viziato. Non hai cura dei soldi né di nulla». Quello che può sembrare il resoconto di un normale litigio di coppia, è in realtà un vero è proprio caso politico nel Regno Unito. A scombussolare la già complessa campagna elettorale britannica è infatti la voce di Carrie Symonds, 31enne pierre che, dopo essere stata a lungo l'amante segreta dell'ex ministro degli esteri Boris...