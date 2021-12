LA SANZIONE

ROMA Maxi multa dall'Antitrust ad Amazon: il gigante dell'e-commerce dovrà pagare un miliardo di euro per abuso di posizione dominante e avere, quindi, danneggiato gli altri concorrenti. Inoltre per ripristinare immediatamente le condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto ad Amazon misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee. La decisione ha raccolto il plauso delle associazioni dei consumatori e di molti esponenti politici che da tempo chiedono il rispetto delle regole per i giganti del web.

Sconcerto invece in casa Amazon. La società fa sapere di considerare la sanzione «spropositata» e di aver già attivato le procedure per presentare ricorso. «Siamo in profondo disaccordo con la decisione dellAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato e presenteremo ricorso. La sanzione e gli obblighi imposti - si legge in una nota - sono ingiustificati e sproporzionati. Più della metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese, e il loro successo è al centro del nostro modello economico».

I PICCOLI SCHIACCIATI

La sanzione, pari complessivamente a un miliardo 128 milioni e 596.000 euro, è stata comminata a diverse società del gruppo Amazon ( Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica) per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. In pratica - secondo l'autority - Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon, presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante. Aver legato alla logistica Amazon una serie di vantaggi, come il programma Prime, ha reso ancor più difficile la concorrenza per gli altri operatori.

Ovviamente la società non la pensa così. «Le piccole e medie imprese - si legge nella nota - hanno molteplici canali per vendere i loro prodotti sia online che offline: Amazon è solo una di queste opzioni». Amazon ricorda poi che la sua logistica è un programma facoltativo e che i partner possono utilizzarlo o meno. E che in Italia dal 2010 ad oggi la società ha investito oltre 8,7 miliardi di euro, dando lavoro a 12.500 persone e supportando 18.000 pmi.

COMPLIMENTI

Al Garante Roberto Rustichelli e al suo staff sono arrivati i complimenti da Bruxelles: il caso Amazon - hanno commentato dalla Commissione - «è un esempio di coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l'Autorità italiana garante della concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un'indagine separata sulla condotta di Amazon in Italia».

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA