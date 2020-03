I PROVVEDIMENTI

ROMA Dal voto a distanza a un corridoio sanitario per permettere ai deputati, qualora la zona rossa dovesse allargarsi, di raggiungere comunque Roma. E poi un dubbio: chi si trova in auto-isolamento, ma sta bene, deve risultare assente, in missione (abbassando il quorum in Aula) o avrà una «giustificazione allarme Covid-19»? Sono gli scenari e le domande che girano in queste ore a Montecitorio e che saranno affrontati oggi - senza arrivare subito a decisioni - durante la giunta del regolamento della Camera, presieduta da Roberto Fico.

LA STORIA

Lo spunto nasce dall'esperienza che sta vivendo il deputato della Lega Guido Guidesi, da giorni in auto-isolamento a Codogno. L'esponente del Carroccio nei giorni scorsi è stato prima considerato assente, poi il presidente Fico lo ha considerato «in missione», vale a dire una assenza giustificata, che abbassa il quorum in Aula. Una soluzione che all'ufficio di presidenza è stata giudicata «non soddisfacente» dal capogruppo della Lega Ricardo Molinari. C'è chi ritiene che Guidesi, se non è affetto da Coronavirus, possa uscire dalla zona rossa e partecipare ai lavori della Camera. Le prerogative del parlamentare, è il ragionamento, sono costituzionalmente tutelate e non possono essere compresse da norme di rango inferiore, come appunto il decreto legge del governo. Un'altra ipotesi che è circolata è il voto a distanza. Ma a parte le difficoltà tecniche, le prerogative parlamentari non si esauriscono nel voto, visto che comprendono la possibilità di intervenire nella discussione, in Aula e in Commissione, o di presentare atti come interrogazioni o mozioni. In ogni caso i voti durante la giornata sono molteplici e occorrerebbe un collegamento elettronico sicuro e con doppia password e pin generati all'istante. E se le zone rosse si allargassero e oltre a Guidesi fossero più numerosi i deputati nella sua condizione come si farebbe a garantire il voto a tutti? C'è infine un aspetto politico: se la diffusione del virus costringesse a perimetrare come zone rosse aree dove sono numerosi i deputati della maggioranza (ad esempio la Campania con molti eletti di M5s), la soluzione del considerarli in missione metterebbe in bilico la tenuta numerica della maggioranza.

La verità è che si naviga a vista. Ieri, nel primo giorno di termoscanner anche a Montecitorio, regnava una certa ansia. Con una presenza scarsissima in Aula. Il questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) ha ipotizzato anche «lo stop ai lavori se dovesse servire». Ipotesi bocciata con forza dal ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà: «Per ora non se ne parla». Oggi in Aula arriva il voto sul decreto di scorporo del Miur. Sarà un test per contare le presenze in Aula, continuando a misurare la febbre a chi entra.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA