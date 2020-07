LA STRATEGIA

ROMA La strategia dello sfinimento è quella che non solo Conte ma anche la Merkel predilige. E infatti, notte dopo notte, e da venerdì a stamattina il fuori orario è stata la tecnica messa in campo per piegare i frugali a Bruxelles, presumendo che Rutte distrutto dalla fatica nel bel mezzo delle ore piccole cedesse. «Ma guardate che io dormo neanche tre ore», ha detto il premier olandese ai suoi avversari l'altra notte. Ovvero, per stanchezza non mi prenderete mai. E mannaggia, devono aver pensato gli altri statisti nottambuli. Macron si vanta di appisolarsi per non più di due ore da almeno vent'anni. La Merkel sembra bionica. E Conte si sa: ha importato il format arboriano di Quelli della notte a Palazzo Chigi, quando fa i consigli dei ministri sul Cura Italia o su Autostrade e guai a chi si abbiocca.

E dunque le sedute di questi giorni a Bruxelles sono cominciate tardi al mattino, perché si tira tardi ben oltre la mezzanotte. E poi perché prima di andare in plenaria, ci si vede già all'ora di colazione per confrontarsi ancora e litigare di nuovo, dopo una breve doccia che non cancella gli occhi rossi per scarso riposo. L'immagine più tipica da venerdì notte a ieri notte, e si rischia di fare altre notti e nottatacce, è quella di Merkel, Conte, Macron e Sanchez - quest'ultimo considerato dai colleghi il più cedevole al riposo - riuniti nel buio bruxellese sotto i lampioncini del bar di The Hotel, un cinque stelle dove alloggiano le delegazioni italiana, tedesca e francese. L'altra notte i leader negoziatori hanno bevuto una bottiglia di Chateau Margaux rosso, ripercorrendo i temi e i nodi della giornata e chiedendosi: «Fino dove vuole arrivare Rutte?». Che volgarmente è traducibile così: il premier olandese ci fa o ci è? «Se lo riusciamo ad ammorbidire e a convincere», avrebbe promesso Frau Angela ai sodali, «alla fine di tutto ci beviamo il Bourgogne bianco che mi ha regalato Macron per il mio compleanno venerdì scorso». Chiacchiere e bevute a The Hotel. Mentre a Palazzo Europa, sede del Consiglio europeo, nel cuore della notte il presidente Charles Michel ha formalizzato la proposta del freno d'emergenza e nel pieno delle tenebre l'ha trasmessa ai colleghi di The Hotel. E Rutte? «Anche io fermo l'orologio», è il suo motto. Significa che è rimasto vigile sempre fino all'alba, per evitare magari che l'assopimento finisse per fargli perdere di vista le manovre dei rivali.

MORFEO

Il Fattore Morfeo è insomma il 28esimo partecipante alla tre giorni di vertice europeo. E la Merkel quanto a insonnia è imbattibile. E' capace di restare chiusa in una stanza anche 16 ore di seguito di giorno e di notte (al netto di brevi intervalli per fare i bisogni). In una maratona mista, diurna e notturna, con Putin a Minsk nel febbraio del 2015, per il negoziato sull'Ucraina, ogni tanto il presidente russo che pure si considera d'acciaio si faceva sostituire dal ministro degli Esteri, mentre Frau Angela no: ferma e fissa, senza neanche uno sbadiglio.

Dal punto di vista delle ore di sonno, insomma, anche i non frugali sono frugali. E se ne infischiano giustamente dei poeti, per esempio l'ottimo Winstan Auden, che hanno sempre diffidato dei leader che lavorano la notte. O magari fingono. Si narra infatti che Mussolini, anche quando stava a letto a dormire o ad amare, lasciasse la luce della finestra a piazza Venezia sempre accesa, per dimostrare agli italiani di essere un Duce operoso h24.

Ieri insomma s'è fatta sera con il rebus: «Continuiamo a trattare per tutta la notte o aggiorniamo il vertice alla prossima settimana?». S'è scelta la via politicamente più indolore: quella del tirare tardi fino all'alba, nella speranza che poi l'alba sorrida.

Mario Ajello

