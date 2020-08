I DUBBI

PALERMO Gli interrogativi senza risposta sono tanti. E rendono ancora più fitto un giallo dai contorni inquietanti. Una giovane donna che sparisce nel nulla con il figlio di 4 anni. Il suo corpo senza vita trovato dopo cinque giorni a meno di due chilometri dal luogo in cui in pieno giorno era stata vista abbandonare l'auto. Una depressione strisciante di cui tutti sapevano, molte bugie raccontate al marito.

Il bambino come volatilizzato. Viviana Parisi, dj torinese che da 5 anni si era trasferita per amore a Venetico, nel messinese, esce di casa lunedì mattina con il figlio Gioele. Deve andare in un centro commerciale a Milazzo, a una trentina di chilometri dal suo paese, per comprare le scarpe al figlio. I due salgono in auto e si allontanano. Viviana, però, non porta con sé il cellulare. Se ne accorgerà il marito quando, non vedendola tornare, comincerà a chiamarla. Cosa ha spinto la donna a lasciare il telefonino? È stata una dimenticanza o la scelta di chi ha intenzione di sparire?

LA RICOSTRUZIONE

Al centro commerciale lei e il figlio non arriveranno mai. Superata Milazzo, Viviana prende l'autostrada che da Messina porta a Palermo ed esce, senza pagare il pedaggio, a Sant'Agata di Militello. Per 20 minuti di lei e di Gioele si perdono le tracce. «Un buco nero», diranno i magistrati. Le telecamere in quel tratto di autostrada sono rotte.

L'ultima immagine della donna e del bambino è nei nastri della videosorveglianza nei pressi di Milazzo. Cosa abbiano fatto a Sant'Agata e se lì abbiano incontrato qualcuno restano interrogativi senza risposta. Dopo la deviazione l'auto rientra sulla Messina-Palermo. All'altezza di Caronia, all'imbocco della galleria Pizzo Turda, Viviana ha un piccolo incidente con un furgoncino. Nulla di grave. La donna accosta vicino a una piazzola, scende e sparisce. Testimoni racconteranno poi di averla vista scavalcare il guardrail, ma non ricordano se con lei ci fosse Gioele. Da allora a sabato, giorno del ritrovamento del corpo, di Viviana e del figlio si perdono le tracce. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, si sarebbe infilata tra il guardrail e il pilone di un cancello e sarebbe scesa giù per un dirupo. Dopo qualche centinaio di metri al termine di una strada asfaltata c'è il traliccio dell'energia elettrica vicino al quale è stata trovata morta. In tutto una mezzora di strada impervia. Viviana era sola? Con lei c'era Gioele? I magistrati pensano di sì. Ma perché una madre con un bimbo di 4 anni si sarebbe allontana lasciando in auto la borsa e i soldi senza aspettare l'arrivo della polizia stradale? Perché si trovava tanto distante oltre 70 chilometri dal luogo in cui si sarebbe dovuta recare? E, il più angosciante degli interrogativi, dove è Gioele?

L. Sir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

