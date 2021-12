Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Dialoga con tutti. Trova inaspettate risorse per bloccare l'aumento delle bollette. Istruisce a Palazzo Chigi un tavolo che esalta un metodo di lavoro nel quale non ci sono interlocutori privilegiati o sponde per mettere una delegazione di partito contro l'altra. Nessuno, in questi due giorni di incontri per definire gli ultimi passaggi della manovra di bilancio, ha mai sentito dire da Mario Draghi eh no, questo non si può...