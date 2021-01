LA CIRCOLARE

VENEZIA Il 9 marzo 2020, data in cui veniva varato il decreto #iorestoacasa, il sospetto di Covid e la necessità di tampone sussistevano se la persona aveva un'infezione respiratoria acuta, non pera affetta da nessun'altra patologia che spiegasse quei sintomi e avesse soggiornato nelle due settimane precedenti in un Paese in cui circolava il Coronavirus. Da allora sono trascorsi 300 giorni e la pandemia ha cambiato il mondo, motivo per cui ora a mutare è anche la definizione di caso ai fini della sorveglianza, cioè le condizioni in base a cui un soggetto può essere ritenuto positivo e dunque dev'essere testato. In sostituzione di quella circolare, ne è stata infatti emanata un'altra a firma di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, «considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie».

LE CATEGORIE

Quattro sono le categorie di criteri secondo cui può scattare la definizione di caso Covid.

Innanzi tutto ci sono i princìpi clinici. Deve essere presente almeno un disturbo tra tosse, febbre, dispnea (difficoltà a respirare), esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia (perdita dell'olfatto e assenza o riduzione del gusto). Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia (dolori muscolari), astenia (debolezza), vomito e/o diarrea.

Poi ci sono i parametri radiologici. La lettura dell'esame deve dare segni compatibili con la malattia causata dal virus.

Inoltre ci sono i fondamenti di laboratorio: rilevamento in un campione clinico, cioè con un prelievo tramite bastoncino, dell'acido nucleico di Sars-CoV-2 (attraverso il tampone molecolare) oppure dell'antigene del patogeno (mediante il test rapido).

Infine ci sono i canoni epidemiologici. Due le possibilità: essere stato contatto stretto di un caso confermato nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se il positivo è asintomatico, nell'arco di tempo che va da 48 ore prima del tampone alla diagnosi del contagio; essere residente o operatore, nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi, in strutture sanitarie e sociosanitarie, come ospedali, ambulatori, case di riposo, carceri e centri di accoglienza dei migranti in cui c'è trasmissione del virus.

Il caso viene considerato possibile se ha persona soddisfa i criteri clinici, probabile se il soggetto è un contatto con sintomi oppure ha un riscontro radiologico, confermato se c'è la positività del test. Solo quest'ultima tipologia viene segnalata all'Istituto superiore di sanità e al ministero della Salute per la sorveglianza. In ogni caso tutti gli esiti dei controlli, effettuati dai laboratori sia pubblici che privati, devono essere inseriti nel sistema informativo regionale.

I TAMPONI

Ma quando e come viene stilata la diagnosi? È previsto esclusivamente il tampone molecolare in tre situazioni: per verificare la negativizzazione al decimo giorno di isolamento, prima di ricoverare un paziente e in presenza di specifiche condizioni cliniche su valutazione del medici.

Può essere utilizzato il molecolare, o in alternativa il test rapido di terza generazione, nella persona con sintomi se il tampone antigenico meno evoluto è risultato negativo (va fatto dopo 2-4 giorni), nonché nello screening dei sanitari e nelle case di riposo (con una frequenza commisurata al rischio di infezione e al livello di circolazione del virus). Ma per questi ultimi, purché con una cadenza ravvicinata fra un giro di controllo e l'altro, può bastare anche il test rapido di prima o seconda generazione, che viene impiegato pure per il soggetto con sintomi che ha avuto contatti stretti con un caso positivo, per gli asintomatici che frequentano un ambiente di lavoro o una comunità chiusa in cui si è verificato un contagio e dunque viene disposto uno screening, per la persona sintomatica legata a un focolaio, per chi è in quarantena e al decimo giorno deve esserne definito il termine.

Negli individui che stanno male, il tampone «va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi». Negli altri, l'accertamento va compiuto «prima possibile e entro 7 giorni dall'ultima esposizione» al rischio di contagio. La circolare ricorda che «in caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti entro un intervallo di tempo breve, il risultato Rt-Pcr (cioè quello del molecolare, ndr.) prevale sul risultato del test antigenico».

Angela Pederiva

