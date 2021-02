OPERAZIONE MAKINA

VENEZIA Calabresi e veneti insieme per importare a tonnellate cocaina purissima dal Sudamerica. All'alba di ieri oltre 120 poliziotti provenienti dalle Squadre mobili di tutta la regione, dallo Sco di Roma e i finanzieri del Nucleo di polizia economico - finanziaria di Vicenza, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip giudice di Venezia Gilberto Stigliano Messuti a carico di 12 persone più due notifiche di obbligo di dimora: per otto di esse la destinazione era il carcere. Inoltre sono state eseguite diverse perquisizioni e sequestri di denaro e beni per circa 246mila euro a quattro di loro. A vario titolo sono indagati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il giudice nell'ordinanza non ha recepito la richiesta dell'aggravante di mafia presentata dalla Procura, ma alcuni di questi soggetti hanno un passato abbastanza burrascoso e ricco di precedenti specifici. Uno in particolare è ritenuto esponente di spicco della cosca Gallace di Guardavalle, nel catanzarese. In particolare, al vertice dell'organizzazione sarebbe stato Francesco Criaco, 65 anni, calabrese residente a Montecchio. Poi suo fratello Leo, 46 anni, Luigi Carollo, 69, di Schio, il destinatario della merce, Francesco De Pretto, di Santorso, che avrebbe avuto incarichi logistici. Il collegamento con la criminalità calabrese sarebbe stato assicurato secondo la Procura da Francesco Riitano, 41 anni, latitante.

IL CAMION

Le indagini dirette dal sostituto procuratore Lucia D'Alessandro, della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, erano state avviate all'inizio del 2017, dopo che le autorità croate avevano segnalato l'arrivo di un container pieno di droga al porto di Fiume. Il contenitore proveniva proveniente dal Perù che conteneva una macchina laminatrice (di qui il nome, operazione Makina). Nascosti nei due rulli c'erano ben 456 panetti di cocaina, per un totale di 480 chili. Una quantità così grande di stupefacente non poteva che portare a una grande organizzazione criminale e così con la collaborazione delle autorità croate, slovene e della Direzione centrale antidroga, è stato deciso di far continuare il viaggio al container, lasciando al suo interno circa due chili di cocaina per cercare di individuare il destinatario finale. Il trasporto della laminatrice era avvenuto a bordo di un camion con la macchina al suo interno. Una volta giunto in provincia di Vicenza era stato fermato e perquisito e il conducente arrestato. Le immediate e successive attività investigative sono state avviate e condotte anche attraverso il ricorso a numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi di tabulati, traffici telefonici e sistemi di videosorveglianza, nonché pedinamenti e servizi di osservazione. Grazie alle indagini dirette dalla Dda di Venezia, gli investigatori della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, sono riusciti ad acquisire e cristallizzare significativi indizi nei confronti di un sodalizio criminale con base operativa in provincia di Vicenza, a Montecchio Maggiore, dove sono stati individuati quasi tutti i destinatari di misura. Gli altri erano ad Africo (Reggio Calabria) o in provincia di Trento.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA