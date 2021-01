IL PERSONAGGIO

Sui social, al netto degli insulti, gli attacchi sono stati feroci: il solito traditore, dai che fa collezione di tessere di partito. Ma Andrea Causin non si è scomposto: «Cosa ho provato leggendo Instagram e Facebook, tutti i messaggi spam? Del tutto indifferente». Veneziano di Martellago, quarantotto anni, sposato, due figli di 16 e 8 anni, Causin è uno dei 156 senatori che martedì hanno votato la fiducia a Giuseppe Conte. Solo che Causin è - era - dell'opposizione, eletto nelle file di Forza Italia esattamente come Maria Rosaria Rossi, l'altra azzurra andata in soccorso del governo giallorosso dopo l'uscita dei renziani. Per Causin non è stato il primo addio al partito che l'ha portato in Parlamento.

TESSERE

È un giovanotto di 22 anni quando viene eletto consigliere comunale a Martellago per il Ppi di Martinazzoli. «Ero indipendente, non avevo la tessera». Sempre in paese frequenta la sezione dei Ds: «Non mi ricordo neanche se ero iscritto, era una bella sezione in cui con un caro amico si parlava di politica». Quando comincia a lavorare per le Acli, dirigente nazionale del movimento giovanile Gioventù Aclista e poi segretario provinciale, per dieci anni interrompe l'attività politica: «C'era incompatibilità». Nel 2005 il centrosinistra candida in Regione Veneto contro Giancarlo Galan l'imprenditore Massimo Carraro: «Ci eravamo conosciuti attraverso le Acli, mi chiese di candidarmi nella sua lista civica». Eletto. Ma Carraro dopo un po' torna a fare l'imprenditore e Causin resta orfano di appartenenza politica. Il progetto del Partito Democratico di Walter Veltroni lo convince, partecipa alla fase fondativa del nuovo soggetto politico. Nel 2009 si candida alla segreteria regionale del Pd, vince Rosanna Filippin, diventa vice. Nel 2010 col Pd viene rieletto in consiglio regionale, il più votato a Venezia. Tempo una manciata di mesi e si dimette da vicesegretario: «Con Bersani si era tornati al vecchio Pds, come cattolico, democratico, popolare non mi riconoscevo più nel suo partito». Resta in consiglio regionale, ma passa al gruppo misto. Nel 2013 il volo a Roma: lo chiama Mario Monti, deputato di Scelta civica. «Che poi implode». Il resto è storia recente: «Renato Brunetta mi chiede di entrare in Forza Italia, accetto, il partito non è più quel Pdl dove c'era Alleanza nazionale, è una formazione moderata, europeista». Nel 2018 viene rieletto al Parlamento, stavolta al Senato. Da martedì è un ex azzurro, buttato fuori dopo il voto a Conte da Tajani: «Ovvio. Questa Forza Italia non è più quella di una volta, nel centrodestra prevale il sovranismo e l'antieuropeismo». Ai tanti che gli rimproverano di aver cambiato tante casacche, risponde che non è così: «Alcuni partiti sono morti prima che io potessi vedere la mia fine biologica. O hanno cambiato nome. Uno come me che viene dal mondo cattolico e democratico è su una linea di confine, siamo un po' orfani di un contenitore liberale europeista».

I CONSIGLI

Amicissimo da sempre del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro («Ci siamo confrontati, lui aveva un'idea diversa») e da tempo dell'ex ministro azzurro Renato Brunetta, Causin dice di aver maturato la decisione di votare la fiducia a Conte in famiglia: «Mio padre, mia moglie, mio figlio più grande. Ho condiviso con loro il travaglio. Mi hanno ricordato chi sono, mi hanno fatto capire cosa dovevo fare». Lui ha condiviso il travaglio di Maria Rosaria Rossi, la badante di Berlusconi che ha votato la fiducia a Conte: «Quando me l'ha detto, tanto tempo fa, non l'ho detto a nessuno, come fosse il terzo segreto di Fatima».

POLTRONE

Dopo questo sì a Conte ci saranno incarichi, poltrone? «No, assolutamente no. Sarei disonesto se dicessi che non mi sono fatto un quadro della situazione politica, ma non si è mai parlato di ruoli». Con il premier si è visto «a più riprese», in Conte ha riscontrato «la volontà forte di apertura di una nuova stagione politica e di ripensare l'azione del governo soprattutto per il contrasto alla pandemia». Cosa succederà adesso? «Gli scenari sono due: o si rafforza la maggioranza con la formazione di un nuovo gruppo che può sostenere l'azione di governo su un termine medio-lungo, anche di legislatura, sulla base di un patto programmatico, oppure il rischio di elezioni anticipate c'è tutto». Italia Viva di Matteo Renzi è contemplata nel primo scenario? «No, M5s e Pd hanno sottolineato la sua inaffidabilità. È per questo che Conte vuole rafforzare la componente cattolica e liberale. Ma la strada è stretta». E se Conte facesse un partito? «All'orizzonte potrebbe». Berlusconi l'ha sentito? «Sì, ma attiene alle conversazioni private». Come si definisce: responsabile o volenteroso? «Uno che ha agito con senso del dovere nei confronti dello Stato».

Alda Vanzan

