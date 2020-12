IL BOLLETTINO

VENEZIA Dal Nord al Sud, calano i ricoveri dei pazienti Covid negli ospedali d'Italia. Lo dimostrano i vari bollettini diffusi ieri, sia nazionali che regionali. Continua invece l'attività dei tamponi, per cui la conta dei contagi non si ferma.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, ieri sono state registrate 4.419 nuove infezioni (per un totale di 183.795 dall'inizio dell'emergenza), su una mole di test che nelle ultime ventiquattr'ore rilevate ha toccato quota 56.430. Purtroppo 66 i decessi, per cui la tragica contabilità si arrotonda a 4.700. Come detto, però, i pazienti scendono a 3.184: ora sono 2.809 (-46) in area non critica e 375 (+17) in Terapia intensiva.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843 nuovi contagi, pari al 10% dei 8.432 tamponi molecolari eseguiti, per un totale di 38.632 dal principio dell'epidemia. Per il secondo giorno consecutivo è stata riscontrata una diminuzione dei ricoveri, 644 (-8), nei reparti di degenza ordinaria. Sono stati rilevati 20 decessi, a cui si aggiungono tre morti pregresse, cioè in tutto 1.187.

IN ITALIA

Sono 18.727 i nuovi positivi in Italia, dove il conto arriva a 1.805.873, mentre le vittime salgono a 63.387, con altri 761 decessi. Ancora in calo invece i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (28.562 totali), mentre le Terapie intensive vedono una contrazione di altre 29 unità (3.265).

