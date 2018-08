Dal monte Civetta al Bianco, 4 vittime in poche ore sulle Alpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ennesima giornata nera sulle Alpi. Nel giro di 24 ore tre alpinisti e un escursionista sono morti a seguito di tre distinti incidenti, andando ad allungare la già tragica lista di decessi di quest'estate in montagna. Una delle vittime è la guida alpina Philipp Angelo, di 36 anni, di Bolzano: era impegnato in solitaria sulla via Cassin alla punta Walker, sulla parete nord delle Grandes Jorasses, sul massiccio del monte Bianco, itinerario sul versante francese riservato a scalatori di grande esperienza. L'incidente verso mezzogiorno. Ignote le...