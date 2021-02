Dal ministero dello Sviluppo all'Agricoltura il passo potrebbe essere un po' indietro. Ma Stefano Patuanelli, 47 anni e tre figli, triestino, una laurea in ingegneria a pieni voti, soprattutto è un 5 stelle della prima ora (ha fondato il Gruppo Beppe Grillo nella città giuliana addirittura nel 2005) e un fedelissimo di Luigi Di Maio. Patuanelli ha partecipato infatti in prima persona al varo del governo Conte 2 con il Pd e in queste settimane di crisi è sempre stato schierato sul fronte governista. E scippa l'agricoltura alla fedelissima di Matteo Renzi, Teresa Bellanova. Una piccola vendetta. Eletto consigliere e tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri nel 2009, nel 2011 si è dimesso, pur senza formale incompatibilità delle cariche, perché eletto in Consiglio comunale a Trieste, dove è stato per 5 anni prima del grande salto in Parlamento. «È stata una esperienza che mi ha fatto capire quanto poco basterebbe per migliorare la qualità della vita dei cittadini», scrive sul suo profilo sul sito del Mise. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto senatore nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia e poi scelto come capogruppo al Senato. Sportivo, ama in particolare la pallacanestro e l'atletica. È un appassionato di musica (suona da autodidatta il pianoforte), di pittura e di architettura. Gli toccherà lanciare nel green un comparto cruciale per l'economia italiana.

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA