Dal mare di Sianoukville a quello di Sanremo. «Sono tornato dalla Cambogia, ero sulla nave in cui è stato segnalato un caso di coronavirus, ma nessuno mi ha controllato. Cosa devo fare?».Al pronto soccorso di Sanremo, ieri mattina, si è presentato un quarantenne che ha messo in allarme medici e infermieri. È stato accompagnato in una sala protetta, hanno ascoltato la sua storia e alla fine è scattato il protocollo di isolamento previsto in questi casi. Ora è chiuso nella sua casa di Sanremo, non esce, mentre i familiari si sono trasferiti in un'altra abitazione.

L'azienda sanitaria lo assiste, gli telefona ogni ora per sapere come sta, gli porta i pasti a casa. Questa mattina sarà sottoposto al test sul coronavirus, ma fino ad oggi non ha avuto alcun sintomo, sta bene. «Dovremmo apprezzare tutti il suo senso civico, il fatto che si sia presentato spontaneamente» dice l'assessore regionale alla salute della Liguria, Sonia Viale. Lui è un quarantenne che lavorava sulla nave da crociera Westerdam.

Altri quattro italiani, come il ligure, sono scesi da quella imbarcazione dove, con una gestione quanto meno approssimativa: dopo che cinque nazioni avevano detto no, la Cambogia ha lasciato approdare la nave a Sianoukville, località turistica normalmente monopolizzata dai cinesi. Nessun passeggero è stato sottoposto al test e nel paese asiatico sta montando la protesta contro il premier per come ha gestito questa storia. Una delle tante turiste della crociera, una ottantacinquenne americana, una volta arrivata a Kuala Lumpur, in Malesia, è risultata positiva, anche il marito ha la polmonite. Panico. E tutti gli altri? In quanti, tra passeggeri ed equipaggio che stavano salendo su treni e aerei, potrebbero essere contagiati e dunque potenzialmente contagiosi? Il ministero della Salute cambogiano ha spiegato che «sono 1.010, su un totale di 2.257 a bordo, le persone autorizzate a sbarcare dalla crociera».

Sulla Westerdam c'erano cinque italiani: due hanno doppia cittadinanza e aspettano di tornare in Brasile; altri due sono rientrati in Germania e in Slovacchia, in isolamento volontario domiciliare, esattamente come il quarantenne di Sanremo. «Ditemi come devo comportarmi», ha spiegato ai medici, anche se formalmente non arriva da una zona a rischio. Osserva il governatore della Liguria, Giovanni Toti: «Va apprezzato il suo alto senso civico, non poteva essere costretto a restare in isolamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

