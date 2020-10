1. EPIDEMIA È arrivata dalla Cina, ribadisce Trump, a destabilizzare l'economia più solida della storia, quella che era stata creata da Trump nei primi tre anni del mandato. Il contagio è in calo e presto scomparirà da tutto il paese, perché almeno tre vaccini stanno arrivando al traguardo e saranno presto distribuiti tra la popolazione. Ma per il presidente in carica la medicina del lockdown può uccidere il paziente. Le grandi città governate dai democratici hanno abbracciato le misure di isolamento sociale, al punto di soffocare le rispettive economie. Le scuole devono restare aperte; gli esperti vanno sì ascoltati, ma qualche volta sbagliano.

2. IMMIGRAZIONE Per Trump i bambini separati alla frontiera sono stati strappati dalle mani dei coyote, i trafficanti che li avevano portati attraverso il confine, non da quelle dei genitori. E le gabbie per rinchiuderli erano state costruite durante gli anni della presidenza Obama-Biden. Trump ha ultimato la costruzione di 650 km. di un «bellissimo muro» alla frontiera con il Messico, e i messicani pagheranno il conto dell'opera. La frontiera non è mai stata così sicura come lo è oggi, anche grazie alle imposizioni contro il Covid-19. In 47 anni di carriera politica, Biden non ha mai risolto il problema dell'immigrazione clandestina. Se fosse lui a vincere l'elezione, gli Usa sarebbero invasi.

3. CLIMA Gli Usa hanno le emissioni di anidride carbonica più basse del mondo, sostiene Trump, mentre i paesi ad economia in fase di sviluppo come Cina e India hanno licenze di inquinare immotivate e punitive per gli Usa. La rivoluzione del petrolio e gas da idrofratturazione ha regalato al paese l'indipendenza energetica, e i consumatori godono di un prezzo stracciato della benzina alla pompa. Gli estrattori non possono essere penalizzati con regole asfissianti. Gli elettori della Pennsylvania, dell'Ohio e dell'Iowa si ricorderanno nelle urne della promessa di Biden di disincentivare la produzione di energia fossile.

4. RAZZISMO Trump rivendica la sua azione in favore della popolazione di colore: «Nessun presidente degli Usa ad eccezione forse di Abraham Lincoln ha mai fatto tanto». Ma al tempo stesso il presidente ribadisce la sua linea dura nei confronti delle proteste illegali. Il movimento Black Lives Matter - dice - è partito con lo slogan: «diamo fuoco ai poliziotti», ed è stato sempre violento.

Flavio Pompetti

