IL FOCUS

Pagherò. Sembra la beffa della cambiale di Totò. Il gesto vandalico e il risarcimento promesso. Ma poi la residenza all'estero, i tempi della giustizia e magari anche una legge ferma al Senato da anni (ma fortemente voluta dal ministro Dario Franceschini) che invece potrebbe inasprire le sanzioni. Sembra il leitmotiv delle opere d'arte italiane. Sempre loro a pagare pena di fronte al turista del selfie estremo, del graffito inciso o del frammento souvenir staccato. L'ultimo caso in pieno sabato di Ferragosto a Pompei, con la turista acrobata, arrampicatasi sul tetto delle Terme centrali per scattarsi la foto ricordo. Senza dimenticare il turista austriaco che il primo agosto, in visita alla Gipsoteca di Possagno, ha pensato bene di sdraiarsi sulla statua della Paolina Bonaparte di Antonio Canova per immortalarsi accanto alla divina, salvo scivolare e spaccarle tre dita del piede. Dopo il clamore della denuncia, ha chiesto scusa promettendo di pagare i danni. Certo, se fosse entrato in vigore il disegno di Legge sui reati contro il patrimonio, un gesto del genere sarebbe stato risolto con multe salate fino a 10mila euro e detenzione da sei mesi a tre anni. Ma ora, per il povero Canova resta solo quel pagherò. E di casi ce ne sono tanti.

LE CITTÀ D'ARTE

Le città d'arte d'Italia sono piene, solo negli ultimi cinque, sette anni. Roma in pole position. Il Colosseo paga lo scotto di essere il monumento-icona. Di sfregi ne ha collezionati un'infinità. A maggio 2019, l'ungherese di 29 anni con la fidanzata, che ha inciso una T di dieci centimetri con la chiave badge dell'albergo sull'antico travertino. I carabinieri spiegarono in quel caso che «È libero, tornerà a casa, per il processo gli verrà mandata la notifica all'estero». All'epoca era il terzo sfregio in sei giorni. Poco prima, infatti, una studentessa bulgara in gita con la classe aveva pensato bene di incidere l'iniziale del proprio nome, una M. E due giorni prima, era toccata alla turista israeliana scrivendo le cinque iniziali dei membri della famiglia su un pilastro secolare. Senza dimenticare il Signor K, o quell'americano di 36 anni (dicembre 2018) che staccò un grosso frammento di laterizio millenario a ridosso dell'arena. Qualcuno ha mai pagato? «In un caso sì - racconta la direttrice Alfonsina Russo - Si tratta del rimborso delle spese sostenute per il restauro di un pilastro danneggiato da un visitatore straniero. Anche in questo caso, come per gli altri in attesa di giudizio, starà poi alla magistratura valutare eventuali sanzioni per reati di danneggiamento al patrimonio culturale».

LE FONTANE

Ma la conta è alta a Roma, per le sue mille fontane. Basti pensare alla devastazione della Barcaccia del Bernini a piazza di Spagna dall'orda di migliaia di tifosi ubriachi del Feyenoord. O lo sfregio alla Fontana di Trevi, danneggiata alla vigilia di Ferragosto del 2018 da un giovane romeno di 21 anni che ha inciso il proprio nome sul marmo originale del monumento settecentesco. E sì che di turisti vandali le città d'arte italiane ne collezionano tanti. Come a Pompei, nell'aprile 2019 quando una turista inglese 20enne ha staccato un pezzo di mosaico. O la povera Firenze, quando nel marzo del 2013 una turista tedesca 30enne, in una bravata notturna, si è introdotta nella Loggia dei Lanzi e ha danneggiato la statua del Ratto di Polissena su cui si era arrampicata.

GLI UFFIZI

«Non ha mai pagato il danno», raccontano dagli Uffici degli Uffizi. Il curatore del patrimonio architettonico degli Uffizi Antonio Godoli ha seguito da vicino tutte le vicende: «Recentemente i danni sono stati per fortuna contenuti, ma il risarcimento è un modo giusto per educare. Le opere d'arte, soprattutto quelle all'esterno, sono fragili e vanno rispettate. Da quando c'è Eike Schmidt siamo riusciti ad ottenerelo. Per esempio, quando alcuni ragazzi hanno imbrattato con scritte il muro del Corridoio Vasariano, sono stati riconosciuti e fermati dai vigili. E hanno pagato: qualche centinaio di euro». Caso diverso a Venezia quando nell'ottobre del 2018 quattro studenti ubriachi si sono divertiti ad imbrattare di vernice rossa il leoncino settecentesco di San Marco, simboli della città deturpati senza un motivo valido: «Avevamo bevuto...è stata una bravata».

Laura Larcan

© RIPRODUZIONE RISERVATA