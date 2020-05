A NORDEST

VENEZIA Dal decreto maggio spunta il bonus-vacanze per le famiglie e le imprese del turismo, un settore che in Veneto vede a rischio 35.000 posti di lavoro. L'ha annunciato ieri Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, cinghia di trasmissione dem fra Governo e territorio insieme ai colleghi Achille Variati (Interno) e Pier Paolo Baretta (Economia). I tre esponenti dell'esecutivo hanno fatto il punto sulle misure in arrivo anche a Nordest a sostegno della ripresa.

L'incentivo alle ferie funzionerà con il meccanismo del credito d'imposta, «50% al nucleo familiare con reddito medio-basso e 50% alla struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera», ha precisato Martella, annunciando anche gli altri supporti alle aziende del comparto: «Il credito d'imposta e i contributi a fondo perduto per i mancati guadagni, l'estensione della cassa integrazione e dell'assegno ordinario, l'allungamento della Naspi con l'obiettivo di garantire una copertura agli stagionali, un fondo per le spese di sanificazione e per gli adeguamenti delle strutture». Buone notizie sono in arrivo anche per il trasporto pubblico locale, messo a dura prova in Veneto prima dal crollo degli incassi e ora dalle prescrizioni sul distanziamento sociale. «Un decreto interministeriale, firmato dai Trasporti e dalle Finanze, ha anticipato i fondi ha sottolineato Martella per i primi quattro mesi dell'anno. Parliamo di 1,6 miliardi su un totale di 4,8. A questi si aggiungeranno ora 600 milioni per ristorare i mancati incassi dalla vendita di biglietti e abbonamenti».

Novità pure per i prestiti garantiti dallo Stato alle imprese, al 100% o al 90% a seconda che l'importo sia inferiore o superiore a 25.000 euro, definiti «un flop» dalla Cgia di Mestre. «Non ci sfugge il fatto ha riconosciuto Variati che i rallentamenti burocratici si sono fatti sentire. Ma di fronte al rischio di infiltrazioni mafiose, è stato firmato un protocollo tra i ministeri dell'Interno e dell'Economia e la Sace per superare con giudizio i meccanismi dei controlli sulla documentazione antimafia. L'impresa farà una semplice autocertificazione, dichiarando di non avere nessuna relazione con le organizzazioni criminali, per ottenere subito il fido. Sarà poi la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti a entrare nella banca dati nazionale antimafia, gestita dal Viminale con le verifiche delle Prefetture, per accertare la rispondenza al vero o eventualmente revocare il beneficio». Ha aggiunto Baretta: «Stiamo lavorando per far sì che l'autocertificazione valga anche come manleva per la responsabilità dei funzionari di banca. Stiamo discutendo con il ministero della Giustizia sulla formula più adeguata. Inoltre siamo intenzionati ad allungare il periodo di rientro, oggi di 6 anni, ad almeno 10, nonché ad allargare la platea dei beneficiari, inserendo pure le imprese del terzo settore e le startup nate nel 2019».

Con l'occasione è stato anche aggiornato il resoconto sui controlli effettuati a Nordest dalle forze dell'ordine, fra il 10 marzo e il 5 maggio, sul rispetto delle restrizioni anti-contagio. In Veneto sono state identificate 500.992 persone e ne sono state sanzionate 22.388, in Friuli Venezia Giulia rispettivamente 194.871 e 8.080. Ma nell'ultima settimana i numeri sono crollati: nel caso veneto, 53.301 verifiche e solo 1.095 verbali. Del resto ora la mobilità ha meno vincoli, per cui l'attenzione si sposterà sul contrasto agli assembramenti.

