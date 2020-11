LA GIORNATA

VENEZIA Oggi si saprà se il Veneto e il Lazio resteranno in fascia gialla, se Puglia e Basilicata saranno declassate dall'arancio al rosso e si saprà anche che fine farà la Liguria, che ieri risultava in bilico. È atteso infatti il nuovo verdetto del Comitato tecnico scientifico nazionale. Il lungo vertice tra governo e Regioni, presieduto dal ministro Francesco Boccia, ieri è finito con un compromesso: i parametri per decidere le restrizioni resteranno invariati fino al 3 dicembre e nel frattempo un tavolo tecnico valuterà eventuali modifiche. Ma la novità, attesa soprattutto in Veneto e non a caso richiesta dal governatore Luca Zaia, è che il governo si è impegnato a dare i ristori alle categorie colpite dalle chiusure decretate anche dalle ordinanze regionali. Ad esempio i centri commerciali chiusi nel fine settimana e i negozi chiusi la domenica dall'ordinanza di Zaia, peraltro con il via libera del ministro alla Salute Roberto Speranza, potranno avere un indennizzo a fronte dei mancati fatturati.

L'ATTESA

Per quanto riguarda la classificazione in fasce, in Veneto il governatore Luca Zaia, pur continuando ad appellarsi alla popolazione perché rispetti la triade mascherine-distanziamento-igienizzazione, si è detto fiducioso. «Il Veneto - ha detto il presidente della Regione - ha degli indicatori che fanno sperare in un buon esito nella classificazione, alla luce del fatto che c'è una situazione sotto controllo con tassi di occupazione in terapia intensiva che sono i più bassi a livello nazionale. Abbiamo sicuramente tanti contagiati, ma facciamo anche tanti tamponi: 53mila al giorno di media con 3mila positivi riscontrati. Un terzo in meno di casi rispetto alla prima ondata di marzo e aprile». Nel dettaglio, il bollettino di ieri ha rilevato un totale dall'inizio della pandemia di 114.139 casi positivi con un incremento nelle ultime ventiquattr'ore di 3.866 casi. I morti sono saliti a 3.096 (più 57 in una giornata). E poi c'è il dato apparentemente contraddittorio dei ricoveri: i cosiddetti reparti non critici sono sotto tensione con 2.276 pazienti Covid, di cui 45 entrati ieri, ma le terapie intensive respirano: ieri il saldo tra ricoveri e dimessi è stato negativo con 3 posti letto che si sono liberati. Dopodiché va considerato che negli ospedali veneti ci sono anche pazienti che non hanno il Covid e sono circa 300 in rianimazione e 8.000 negli altri reparti. Che, appunto, risentono di più della tensione. «Nei reparti non gravi c'è maggiore pressione», ha detto Zaia.

E questo è forse l'unico dato critico per il Veneto, anche se il confronto con le altre Regioni è comunque migliore. Da una rilevazione della Fondazione Gimbe, il Veneto ha una occupazione dei posti letto in area medica pari al 33%, come la Sardegna, ed ha il secondo migliore risultato dopo il Molise (27%), mentre il Friuli Venezia Giulia ha un tasso di occupazione del 36%. Per i posti letto occupati in terapia intensiva il Friuli ha il miglior rapporto (25%), seguito da Molise (26%) e Veneto (27%).

LA TREGUA

Intanto tiene banco il dibattito sulle prossimità festività natalizie. Nell'incontro tra Regioni e Governo si è parlato dell'ipotesi di riaprire negozi, bar e ristoranti, anche nelle regioni in fascia arancione e rossa dopo il 3 dicembre: si va in quella direzione, con un coprifuoco che slitta alle 23 o a mezzanotte. In ogni caso c'è il Natale, dietro lo scontro tra governo e Regioni sui parametri. I governatori spingono per riaperture rapide, in modo da poter concedere una boccata d'ossigeno a negozi, bar e ristoranti. Il governo, che pure sta predisponendo alcuni scenari, è più prudente. «Nessuno sottovaluti la serietà della situazione, non si può assolutamente scambiare qualche primissimo e ancora insufficiente segnale incoraggiante, frutto delle misure prese, in uno scampato pericolo», ha avvertito il ministro Speranza, durante il vertice.

Però un allentamento ci sarà già con il Dpcm del 3 dicembre e non si esclude un decreto ad hoc a ridosso di Natale per un ulteriore ammorbidimento della stretta «se la situazione epidemiologica lo consentirà». Con una linea già tracciata: massima sobrietà per cene e riunioni in famiglia e allentamento delle misure per il settore del commercio e della ristorazione. In sintesi: regali sì, cenoni ni. «Dobbiamo predisporci ad un Natale più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile - ha ripetuto il premier Giuseppe Conte - Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva».

«Il cenone classico, con 20 persone, quest'anno non ce lo possiamo permettere», ha confermato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Che ha lanciato un altro allarme: va evitato in tutti i modi l'assalto a negozi e grandi magazzini per lo shopping natalizio.

