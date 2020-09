«Dal 2021 inizieremo a chiudere il digital divide regione per regione». Va subito al punto il ceo di Tim, Luigi Gubitosi, ricordando la strategia di sviluppo del suo gruppo. «Quest'anno - ha spiegato - abbiamo fatto un grande lavoro sulle aree bianche e a fine anno arriveremo a coprire tre quarti del percorso. Del resto il grosso della rete unica, anche per motivi storici, siamo noi». Non entra nelle polemiche che stanno accompagnando la realizzazione della rete unica, ma ritiene che qualora il progetto dovesse concludersi l'Italia avrà un grosso problema se non si attrezza per tempo: la carenza di competenze nell'uso dei prodotti e dei servizi che è in grado di offrire la banda larga. «Se non si agirà per tempo sarà stato tutto inutile. È come avere le autostrade e le auto ma non la patente» ha aggiunto insistendo sulla necessità che si pigi l'acceleratore delle competenze digitali. Un'opera che deve partire dalla scuola, ha ribadito, ma su cui anche le imprese intendono fare la propria parte. E Tim ha già cominciato. «L'auspicio è che il governo usi il Recovery Fund anche per questo scopo, cosa che peraltro mi risulta». E alla domanda se il futuro delle tlc sarà cinese o americano, Gubitosi sorridendo ha risposto: «Il nostro futuro spero che sia molto italiano. Per una serie di elementi tecnici credo che la tecnologia americana sia più forte di quella cinese, ma l'Europa, anche grazie al Recovery, credo possa giocare un ruolo importante».

