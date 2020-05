IL CASO

CITTA' DEL VATICANO Mascherine per tutti, autodisciplina e tanta Amuchina al posto dell'acqua benedetta. Dal prossimo 18 maggio i fedeli potranno tornare a messa e i parroci italiani riprenderanno le normali attività che avevano interrotto con il lockdown grazie ad una intesa firmata tra la Cei e il governo. Naturalmente le attività di culto sono sottoposte ad una serie di regole vincolanti e piuttosto rigide. Tanto per cominciare le mascherine sono obbligatorie per tutti, anche per il sacerdote che dovrà indossare pure i guanti (previa sanificazione delle mani). La messa ai tempi del Coronavirus non cambierà certamente la cornice liturgica ma stravolgerà un po' alcuni passaggi. Per esempio l'offertorio: non ci sarà più nessuno che passerà con un cestino per raccogliere le offerte. Il segno della pace è bandito, la comunione si prederà solo sulla mano, si dovrà rispettare un metro di distanza e non fare assembramenti, né in entrata (si entra da soli), né in uscita. Il parroco è responsabile di tutto quello che accade, persino sul sagrato e dovrà impedire i capannelli dei fedeli con l'ausilio di volontari (anch'essi muniti di mascherina). Chi ha la febbre non potrà entrare ma il termo-scanner non è obbligatorio: c'era stata una specie di rivolta nelle diocesi e così è passato il principio che la responsabilità è individuale e non spetta al parroco verificare lo stato di salute del fedele. Dopo la messa tutto dovrà essere meticolosamente sanificato e disinfettare tutto ciò che si è toccato, compreso le ampolline, il microfono e il Vangelo. Sempre per ostacolare il virus l'acquasantiera viene svuotata, messi degli igienizzanti e la porta della chiesa dovrà restare sempre aperta per il ricambio dell'aria. C'è da sperare che il vaccino arrivi prima dell'inverno, perché in alcune chiese di montagna se i fedeli non si ammalano di Covid, forse rischiano comunque la polmonite. Le regole sono tante e forse per parrocchie non molto attrezzate non sarà tutto così semplice. Nel caso poi la messa facesse il tutto esaurito l'accordo prevede per il parroco l'aumento delle funzioni domenicali. Il che potrebbe essere un problema per tante diocesi dove - vista la carenza di parroci sono state accorpate più parrocchie. Insomma un bel rebus. Naturalmente per scoraggiare gli anziani ad andare a messa vale la «dispensa dal precetto festivo per motivi di età e salute».

ISLAM

Il testo dell'accordo arriva alla fine di un percorso accidentato tra vescovi e governo, segnato anche da alcuni passaggi polemici, fino all'intervento del Papa che chiedeva ai cattolici di obbedire alle indicazioni degli scienziati. Il ministro Lamorgese, terminato questa intesa, dovrà ora affrontare il rebus delle intese con le altre confessioni religiose. Quattro giorni fa è stata fatta una tele-conferenza con tutti i rappresentanti, nessuno escluso, proprio per individuare un metodo e permettere la ripresa dei riti senza alcun rischio. Il che non sarà facile. Per esempio con l'Islam visto che la rottura del Ramadan prevede la tradizionale preghiera collettiva e il grande pranzo familiare.

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

