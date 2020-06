LA TRATTATIVA

ROMA Il D-day del turismo europeo sarà il 15 giugno, quando buona parte delle frontiere dei paesi Schengen si riapriranno anche per l'Italia. È in corso una trattativa diplomatica non semplice, perché i dati del contagio continuano a mostrare differenze sostanziali tra la Lombardia e il resto delle Regioni.

L'Italia si muove su diversi fronti, e ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incassato l'appoggio della Germania, durante l'incontro a Berlino con il suo omologo Heiko Maas. «C'è, a mio avviso - ha dichiarato il titolare della Farnesina durante la conferenza stampa congiunta -, una sostanziale differenza tra il concetto di sovranità, un concetto legittimo per uno Stato che nutre le proprie ambizioni; e quello di sovranismo, un concetto strumentale e deleterio non solo dell'intero impianto comunitario, ma anche degli stessi interessi nazionali dei singoli Stati. Di fronte a questo bivio, l'Italia ha già scelto e mi auguro facciano lo stesso anche altri paesi».

IL BLOCCO

Sebbene non l'abbia mai pronunciato, il messaggio era chiaramente diretto all'Austria, dove il cancelliere Sebastian Kurz, spalleggiato dal ministro della Salute, Rudolf Anschober, continua a frenare sulla riapertura verso i nostri confini. La linea di chiusura, però, non sarebbe condivisa da tutti: il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg sembra più orientato a riprendere i collegamenti con il nostro paese. E poi, l'Italia conta molto sulla Germania per sbloccare la situazione.

Nel frattempo, anche da Palazzo Chigi si spinge per una linea europea comune. Il premier Giuseppe Conte e il collega spagnolo Pedro Sanchez hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per sgomberare il campo, dati alla mano, sui rischi di un eventuale ritorno dei turisti nei loro paesi. «Crediamo che per avere una ripartenza armonica ed efficace - hanno sottolineato - il rallentamento delle restrizioni ai nostri confini interni debba essere portato avanti in una maniera coordinata e non discriminatoria, basata su chiari, comuni e trasparenti criteri epidemiologici». Alla presidente viene chiesto un segnale inequivocabile ai cittadini dell'Unione, per ripristinare un pilastro del progetto europeo, l'area Schengen.

Conte e Sanchez hanno scelto una linea comune, anche se al momento la situazione italiana in termini di contagio, sembra più alleggerita rispetto a quella spagnola. I due leader non chiedono sconti, ma numeri, (con il ruolo guida del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) per scacciare l'idea che vi siano ancora paesi appestati e dimostrare che si può viaggiare in sicurezza in due Stati per i quali il turismo rappresenta una notevole percentuale di pil.

L'AREA SCHENGEN

Di Maio oggi sarà in Slovenia, ma ieri, oltre alla Germania, ha ottenuto anche la rassicurazione della riapertura della Svizzera a partire dal 15 giugno. «Credo che torneremo al pieno funzionamento dell'area Schengen non più tardi di fine mese», ha confermato la commissaria Ue dell'interno, Ylva Johansson, spiegando che molti Paesi toglieranno le restrizioni, ma alcuni «dicono di non essere pronti a farlo». L'Austria tra questi. «Abbiamo modo di permettere al loro governo di poter avere contezza dei numeri in Italia: rispetto agli ultimi 7 giorni ci sono state 3 nuove infezioni ogni 100mila abitanti, sono dati molto incoraggianti», ha ribadito Di Maio, che proseguirà il suo tour anche in Grecia. Per i confini esterni, invece, bisognerà aspettare fino al primo luglio, come deciso dai ministri dell'Interno Ue, vista la situazione ancora critica in molti paesi come gli Usa o il Brasile. E la data potrebbe slittare ulteriormente.

Cristiana Mangani

