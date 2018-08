Daisy, tre fermi per le uova c'è il figlio di un politico Pd «Soltanto una goliardata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTORINO «Ci annoiavamo. Non siamo razzisti. Lo abbiamo fatto solo per divertirci». La banda, composta da tre ragazzi, che la notte tra il 29 e il 30 luglio ha ferito in provincia di Torino con un lancio di uova Daisy Osakue, l'atleta azzurra di origine nigeriana, è stata individuata dai carabinieri. Si tratta di tre ragazzi italiani incensurati residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri. Uno è figlio di un consigliere Pd di Vinovo, Roberto De Pascali. A lui è intestata la macchina con cui i giovani hanno compiuto i raid. Alla guida...