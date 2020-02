IL FOCUS

ROMA La trasmissione locale di infezione da coronavirus, come già accaduto in Germania, si è verificata anche in Italia. Il primo caso positivo è stato accertato ieri all'ospedale Sacco di Milano, poi ne sono arrivati anche altri. A preoccupare di più però è che si creino situazioni di allarme tra i cittadini. Ma gli esperti invitano alla calma e ad osservare alcune semplici regole quotidiane. Anche per chi viaggia non ci sono particolari restrizioni, sia in aereo che in treno. L'importante, ovviamente, è che non ci si rechi nelle zone endemiche del virus, quindi in Cina. E anche quando si hanno dei dubbi bisogna fare la scelta giusta. «La gestione degli accessi ai Pronto soccorso - rimarca Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - sta ponendo alcuni problemi organizzativi, tanto che c'è stato l'invito della Regione a non recarsi con sintomi respiratori da sospetto Coronavirus presso i Pronto soccorso, ma di chiamare il numero di emergenza 112 per le indicazioni specifiche». Regole fondamentali, poi, sono un'attenta igiene personale, quindi lavarsi spesso le mani e pulire con regolarità oggetti e spazi di uso comune.

Graziella Melina

