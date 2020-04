IL DOCUMENTO

VENEZIA Procedure più snelle, iniezione di liquidità, possibilità di indebitarsi e strumenti più rapidi per poter far fronte ad un periodo di crisi che verosimilmente durerà almeno fino alla fine del 2021. I sindaci delle città capoluogo del Veneto fanno fronte comune e presentano un documento condiviso con 20 concrete proposte al Governo per aiutare gli Enti locali nella fase della ripartenza che si sta per aprire. Un documento dal carattere tecnico che viene donato al Governo affinché colga l'occasione per riformare la burocrazia e le procedure, che rimangono sempre molto farraginose. Un documento che si propone di sbloccare risorse a favore degli enti locali perché i sette (Luigi Brugnaro per Venezia, Mario Conte per Treviso, presidente anche di Anci Veneto, Federico Sboarina per Verona, Francesco Rucco per Vicenza, Sergio Giordani per Padova, Jacopo Massaro per Belluno ed Edoardo Gaffeo per Rovigo) sanno che i 3,5 miliardi che Palazzo Chigi metterà a disposizione degli Enti locali saranno acqua fresca di fronte a una situazione che si aggrava giorno dopo giorno.

DANNI PER ALMENO 200 MILIONI

Una prima conta dei danni è stata fatta ed è una specie di bollettino di guerra, visto che si parla di soli 40 giorni. Più o meno, i sette capoluoghi hanno accumulato un buco di 200 milioni in termini di mancati introiti. La parte del leone la fa ovviamente Venezia, con 115 milioni, escluse le società partecipate. Ovviamente, perché è la città che più di ogni altra si finanzia con il turismo e, mancando questo, si apre una voragine su partite fino a due mesi fa considerate sicure e certe. Poi c'è Verona con 50 milioni, Padova con 30, Vicenza con 15-20, Treviso con 10, Belluno e Rovigo con due milioni circa.

«Queste sono solo le mancate entrate - ha detto Massaro - che a livello nazionale valgono 5 miliardi. Questo è il primo intervento essenziale per chiudere i bilanci, perché senza questo ripianamento non possiamo erogare i servizi essenziali, dagli asili all'illuminazione, al trasporto. Poi c'è la partita del rilancio, che è altra cosa».

«I danni sono davvero ingenti - ha spiegato poi Conte - Prima abbiamo vissuto la preoccupazione sanitaria, e ringrazio la Regione e il governatore Luca Zaia per la sua azione, poi abbiamo vissuto la preoccupazione per i bilanci di cittadini e commercianti, ora per i conti degli enti locali e per i servizi erogati. Noi sindaci abbiamo apprezzato lo stanziamento di 3,5 miliardi di euro da parte del Governo, ma ne serviranno altri. Questo è il partito dei sindaci - ha aggiunto - Un partito che, al di là delle appartenenze politiche, ci vede uniti ai colleghi di altri 560 comuni veneti nel voler rispondere ai cittadini nei prossimi mesi».

A questo proposito, pare che ci sia un certo malumore tra gli altri Comuni perché non sarebbero stati interpellati sul documento dai colleghi delle città più grandi e soprattutto da Conte, che li rappresenta tutti. C'è però da dire che con 560 interlocutori difficilmente si sarebbe arrivati in tempi brevi a un documento del genere.

NON SOLO SOLDI

Qui infatti, non si parla di mere richieste di denaro, ma di nuovi strumenti.

«Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare insieme - ha aggiunto Giordani - chiediamo ad esempio di liberare i nostri Comuni dalle limitazioni del patto di stabilità e di poter contrarre debiti a lungo termine per cifre anche importanti. Siamo tutti enti virtuosi, possiamo farlo e solo così possiamo avere gli strumenti per rispondere ai bisogni dei cittadini».

«Nell'ultimo capoverso della lettera di accompagnamento al documento chiediamo strumenti di gestione dell'ordine pubblico straordinari. Sul tema della sicurezza nei prossimi mesi dovrà esserci un'attenzione particolare».

D'accordo anche Brugnaro: «Ci può essere un'emergenza sicurezza nelle prossime settimane - ha concluso - la gente è a casa da quasi due mesi, non possiamo tenere ancora a lungo tutto chiuso. E poi, quando ci sarà finalmente la ripartizione dei famosi tre miliardi e mezzo, riteniamo senza polemica che il solo criterio degli abitanti non basti. La distribuzione deve per forza tener conto anche dei lutti subiti dai singoli territori e e del numero degli infetti. Il virus non ha colpito in modo uguale tutto il Paese».

