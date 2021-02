Proposte di legge, programmi elettorali, strategie politiche, candidati alle elezioni, riorganizzazione del Movimento, ma anche leadership e alleanze politiche: è la vasta collezione di temi per cui i 5s negli anni hanno fatto ricorso al voto su Rousseau. Vale a dire la piattaforma di democrazia diretta online che è la principale eredità del fondatore, Gianroberto Casaleggio. Uno strumento «prezioso» o «manipolabile», a seconda di chi lo giudica, che ora potrebbe essere determinante per il nascente governo Draghi. Davide Casaleggio infatti, figlio del fondatore e presidente dell'Associazione Rousseau (in rotta con una buona parte dei parlamentari 5s, da cui per contratto dovrebbe ricevere 300 euro al mese dalle loro indennità) ieri ha fatto sapere di aver incontrato diversi ministri e parlamentari convenendo che «l'unico modo per avere una coesione sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau». Un'ipotesi che però fa discutere perché la piattaforma è finita anche nel mirino di hacker, di critici convinti che non sia un sistema rappresentativo, nonché del Garante della privacy.

