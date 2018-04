Dai Rafale ai Tomahawk, ecco le armi per dare la caccia ad Assad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISICome in un wargame tutte le pedine sembrano ornai posizionate per dare il via a un attacco contro la Siria di Bashar Assad, che pare inevitabile a giudicare dalle bellicose parole twittate ieri da Trump. Resta solo da comprendere se si tratterà di un raid limitato e dal valore simbolico, come la base aerea di al Dumayr, da dove sarebbero partiti gli elicotteri Mi-8 con a bordo i barili di cloro sganciati su Douma. Si tratterebbe in questo caso di un attacco simile a quello attuato un anno or sono sulla base aerea di Shayrat dopo aver...