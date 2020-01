IL FOCUS

ROMA Pipistrello, zibetto, uomo. Nel caso della SARS il percorso del virus era stato semplificato in questo modo. D'altra parte, il pipistrello è un animale che viene spesso chiamato in causa: è considerato anche il serbatoio del virus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS) che otto anni fa in Arabia Saudita ha causato 46 morti. Ma per il coronavirus di Wuhan ancora prevalgono le incertezze.

L'altro giorno una blogger cinese molto popolare è stata costretta a chiedere scusa perché, tre anni fa, aveva diffuso un video registrato lontano dalla Cinese, a Palau, in cui assaggiava un piatto proprio a base di pipistrello. Secondo i primi riscontri dei ricercatori, un ruolo nelle diffusione del virus dovrebbe averlo avuto il pipistrello (tesi comunque da confermare) ma va capito quale sia stato l'animale che ha fatto da mediatore prima del passaggio all'uomo. Come detto, nel caso della SARS si trattò dello zibetto, animale utilizzato anche nella cucina tradizionale cinese: nel 2004 fu ordinato di abbattere tutti gli esemplari in cattività. Sia per la SARS, sia per il coronavirus di Wuhan (2019-nCoV) si parla di un ruolo chiave dei mercati, in cui si vendono anche animali vivi. «Ma ad oggi - osserva Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità - non vi è la certezza che il mercato di Wuhan sia stato l'origine o solo un punto di passaggio». Proprio su questo, una ricerca pubblicata sulla rivista The Lancet osserva che il mercato ittico di Wuhan (dove in realtà si vendevano animali di ogni tipo) potrebbe non essere l'origine dell'epidemia. Sostiene la ricerca: un paziente si è ammalato il primo dicembre 2019 e non avrebbe riportato alcun collegamento con il mercato del pesce. E 13 su 41 pazienti non hanno legami con il mercato. Visto il tempo di incubazione tra infezione e manifestazione dei sintomi, il virus potrebbe essersi diffuso tra le persone a Wuhan prima dei casi poi rilevati nel mercato. Gli scienziati sono in gran parte concordi nello scartare l'ipotesi che il virus sia partito dai serpenti, mentre non si prende molto sul serio la tesi, che salta fuori ogni volta in questi casi, che sia stato creato in un laboratorio militare a Wuhan.

Ieri l'Ambasciata cinese a Roma ha scritto: «Si tratta di informazioni tirate fuori dal nulla e completamente false. Il responsabile del Centro Cinese per la Prevenzione delle Patologie ha già detto chiaramente che, in base ai risultati degli studi condotti, il nuovo coronavirus ha una somiglianza superiore all'85% con il virus della SARS, quindi è altamente possibile che la trasmissione sia partita da animali selvatici».

