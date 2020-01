Dai kalashnikov alle lame l'attentato diventa fai da te

IL FENOMENO

PARIGI Cinque anni fa, i fratelli Cherif e Said Kouachi entravano nella redazione di Charlie Hebdo e facevano strage: undici morti. Il giorno dopo entrava in azione il loro complice, Amedy Coulibaly: uccide prima la giovane agente Clarissa Jean-Philippe in mezzo alla strada a Montrouge e poi, il 9 gennaio, fa irruzione all'Hypercacher di Vincennes e ammazza altre quattro persone. La Franca aveva già conosciuto il terrorismo, ma fu l'inizio di un nuovo terrore: organizzato, diretto e finanziato dalla Siria dell'Isis, con ramificazioni in Europa e fin dentro le carceri francesi. Undici mesi dopo ci sarà la lunga notte del 13 novembre: 130 morti, poi il 14 luglio di sangue di Nizza.

L'INCHIESTA

Da allora le cose sono cambiate, anche se la Francia resta al centro del mirino del terrorismo. Negli ultimi anni, sono stati 60 gli attentati sventati. L'inchiesta sugli attacchi del 13 novembre, allo Stade de France, nei bar dell'undicesimo arrondissement, al Bataclan, ha consentito di fare luce su una rete capillare che aveva soldi, covi, armi. I servizi francesi (ed europei) e anche le risposte sul terreno, della polizia e dei miliari, si sono adattate alla minaccia, ma anche la minaccia ha saputo trasformarsi: non più commando, ma lupi solitari prima, e poi marginali, più o meno indottrinati, ma sensibili a una propaganda più subdola, che continua a correre sulla rete senza bisogno di uno Stato islamico duramente colpito sulle sue terre e decapitato del suo capo Baghdadi. Non più kalashnikov o fucili d'assalto, esplosivi ad alta potenza, sistemi sofisticati di innesco a distanza, documenti falsi, fiancheggiatori e soldi, ma armi bianche, facilmente recuperabili, coltelli, accette o magari ordigni artigianali costruiti seguendo un tutorial su internet. È il terrorismo fai da te aveva spiegato qualche tempo fa l'analista Charles Briard.

Il Centro Di Analisi del Terrorismo (Cat) ha recensito negli ultimi anni un costante aumento degli attacchi all'arma bianca: erano circa il 10% tra il 2008 e il 2013, sono diventati il 30% nel 2017 e sono la stragrande maggioranza oggi. «Questo si spiega innanzitutto con la crescente difficoltà di procurarsi armi da guerra o componenti esplosivi» secondo Briard, ma anche con il profilo dei nuovi terroristi: oltre il 60% degli individui accusati di fatti di terrorismo in questi ultimi due anni non sono stati in carcere (il luogo tradizionale di formazione dei terroristi in Europa) e a volte non hanno mai avuto precedenti con la giustizia. D'altra parte, l'Isis e altre organizzazioni terroristiche moltiplicano gli appelli a usare armi bianche per entrare in azione in Occidente: «un singolo attacco col coltello equivale a mille attacchi nella zona di guerra siro-irachena» aveva detto una volta Al-Baghdadi in uno dei suoi messaggi di propaganda. Per gli esperti, il moltiplicarsi di questi attacchi, non sempre definiti terroristi dalla giustizia, dimostra soprattutto il crescente scollamento delle azioni in Europa dalla situazione in Siria o in Iraq. La minaccia ormai è «endogena, diffusa e imprevedibile, non esistono più profili standard degli aggressori, i modus operandi sono sempre più improvvisati e la relazione con le organizzazioni terroristiche sempre più virtuale».

F. P.

