Dai giudici agli assistenti sociali faro sulla tutela dei più piccoli

IL FOCUSROMA E ora? Ognuno rivuole il suo bambolotto, «forse si può fare qualcosa», gli avvocati sono tartassati di telefonate, le richieste di revisione di processi fioccano, come chi alza la mano per segnalare abusi. L'attacco al sistema è partito. L'avvocato Maria Carsana, presidente dell'associazione per la tutela del Minore conferma: «Non ho grande stima del Tribunale dei minori di Bologna e mi occupo di un bambino che è stato messo in affidamento familiare, devo verificare se il servizio sociale era tra quelli indagati». Non si...