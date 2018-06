Dai flop alle urne alla Moncloa la rivincita di Pedro El guapo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOMADRID «Umile, leale e con una volontà a prova di bomba. Resiliente, testardo, ottimista, di profonde convinzioni». E' come nel suo inner circle definiscono Pedro Sanchez, settimo premier della democrazia in Spagna, il primo a esserlo diventato dopo una mozione di censura al presidente in carica, nei 40 anni dal ritorno alla democrazia. Una vittoria così inattesa che il relatore in aula, segretario di organizzazione del Psoe, José Luis Abalos, l'ha commentata: «Non ce l'aspettavamo, è come quando un mattino esci di casa e...