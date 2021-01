IL DOCUMENTO

VENEZIA Dall'inizio dell'emergenza Covid, in Veneto sono stati eseguiti 3.728.265 tamponi molecolari e 2.551.493 test rapidi. A lungo questi ultimi sono stati al centro del dibattito scientifico e politico, finché l'8 gennaio la circolare del ministero della Salute ha chiarito che l'esame di laboratorio rimane il gold standard e cioè il modello di riferimento, ma ha anche aggiunto che gli antigenici di ultima generazione gli sono sovrapponibili. Per questo i responsabili delle 14 Microbiologie, coordinate dal trevigiano Roberto Rigoli, hanno deciso di scrivere un documento che fa il punto della situazione, anche per dimostrare che in assenza dei kit veloci, in quest'anno di epidemia sarebbe stato impossibile arrivare fino a 50.000 diagnosi quotidiane senza scendere sotto le 72 ore di refertazione: a firmare il testo è pure Lucia Rossi, cioè la vice di Andrea Crisanti,

IL MERITO

Come si può facilmente intuire (e obiettare), i test di terza generazione sono arrivati ovviamente dopo quelli di prima e di seconda, cioè quelli impiegati per mesi e accusati di essere poco attendibili in quanto possono comportare i falsi negativi, tant'è vero che il ministero ha raccomandato di utilizzarne gli esemplari che garantiscono almeno l'80% di sensibilità e il 97% di specificità. Al riguardo, pero, la rete veneta delle Microbiologie rivendica il merito di essere stata «la prima a distinguere le varie tipologie di test antigenici, risultando anche la prima, in ambito scientifico europeo, ad usare i test antigenici di ultima generazione», nonché di aver inserito per gli acquisti precedenti i requisiti minimi fissati dal dicastero «in tutti i capitolati di gara» promossi da Azienda Zero, grazie anche alle indicazioni delle agenzie internazionali dall'Oms all'Ecdc.

Le 14 realtà sottolineano poi il passaggio delle indicazioni ministeriali secondo cui, «riguardo Rsa, lungodegenze ed altri luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi possibilmente di ultima generazione deve essere limitato alle situazioni in cui la capacità di Tr-Pcr (biologia molecolare, ndr.) è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica». Ecco, sulla base di questo, i microbiologi evidenziano di essere partiti «da una media giornaliera di 4.000 fino ad arrivare a 18.000 (regione con il più alto numero di tamponi molecolari eseguiti)», ma specificano che ora «i laboratori sono arrivati al limite della produttività anche per la riduzione dell'approvvigionamento da parte delle multinazionali fornitrici del materiale». Da questo punto di vista, la rete veneta respinge l'accusa che l'utilizzo dei test antigenici abbia causato l'aumento della mortalità.

IL PERSONALE

La proposta di lavoro dei microbiologi vede dunque questo schema nello svolgimento dello screening sul personale sanitario. Operatori ad alto rischio, di case di riposo, di comunità terapeutiche riabilitative protette: tampone molecolare o test rapido di terza generazione ogni 7 giorni. Addetti a basso rischio: rapido ogni 15 giorni. Amministrativi, farmacisti, volontari e assistenti di disabili: rapido ogni 21 giorni. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

